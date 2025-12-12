- Visão do mercado
KCHV: Kochav Defense Acquisition Corp.
A taxa do KCHV para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.13 e o mais alto foi 10.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Kochav Defense Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KCHV hoje?
Hoje Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) está avaliado em 10.13. O instrumento é negociado dentro de 10.13 - 10.13, o fechamento de ontem foi 10.12, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KCHV em tempo real.
As ações de Kochav Defense Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Kochav Defense Acquisition Corp. está avaliado em 10.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.30% e USD. Monitore os movimentos de KCHV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KCHV?
Você pode comprar ações de Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) pelo preço atual 10.13. Ordens geralmente são executadas perto de 10.13 ou 10.43, enquanto 15 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KCHV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KCHV?
Investir em Kochav Defense Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.93 - 10.18 e o preço atual 10.13. Muitos comparam -0.10% e 1.30% antes de enviar ordens em 10.13 ou 10.43. Estude as mudanças diárias de preço de KCHV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Kochav Defense Acquisition Corp.?
O maior preço de Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) no último ano foi 10.18. As ações oscilaram bastante dentro de 9.93 - 10.18, e a comparação com 10.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Kochav Defense Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Kochav Defense Acquisition Corp.?
O menor preço de Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) no ano foi 9.93. A comparação com o preço atual 10.13 e 9.93 - 10.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KCHV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KCHV?
No passado Kochav Defense Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.12 e 1.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.12
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Low
- 10.13
- High
- 10.13
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- 1.30%
- Mudança anual
- 1.30%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.