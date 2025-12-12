クォートセクション
通貨 / KCHV
KCHV: コハブ・ディフェンス・アクイジション

10.13 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

KCHVの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.13の安値と10.13の高値で取引されました。

コハブ・ディフェンス・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KCHV株の現在の価格は？

コハブ・ディフェンス・アクイジションの株価は本日10.13です。10.13 - 10.13内で取引され、前日の終値は10.12、取引量は15に達しました。KCHVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

コハブ・ディフェンス・アクイジションの株は配当を出しますか？

コハブ・ディフェンス・アクイジションの現在の価格は10.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.30%やUSDにも注目します。KCHVの動きはライブチャートで確認できます。

KCHV株を買う方法は？

コハブ・ディフェンス・アクイジションの株は現在10.13で購入可能です。注文は通常10.13または10.43付近で行われ、15や0.00%が市場の動きを示します。KCHVの最新情報はライブチャートで確認できます。

KCHV株に投資する方法は？

コハブ・ディフェンス・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.93 - 10.18と現在の10.13を考慮します。注文は多くの場合10.13や10.43で行われる前に、-0.10%や1.30%と比較されます。KCHVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

コハブ・ディフェンス・アクイジションの株の最高値は？

コハブ・ディフェンス・アクイジションの過去1年の最高値は10.18でした。9.93 - 10.18内で株価は大きく変動し、10.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。コハブ・ディフェンス・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

コハブ・ディフェンス・アクイジションの株の最低値は？

コハブ・ディフェンス・アクイジション(KCHV)の年間最安値は9.93でした。現在の10.13や9.93 - 10.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KCHVの動きはライブチャートで確認できます。

KCHVの株式分割はいつ行われましたか？

コハブ・ディフェンス・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.12、1.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.13 10.13
1年のレンジ
9.93 10.18
以前の終値
10.12
始値
10.13
買値
10.13
買値
10.43
安値
10.13
高値
10.13
出来高
15
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
1.30%
1年の変化
1.30%
