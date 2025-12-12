- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KCHV: Kochav Defense Acquisition Corp.
Курс KCHV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.13.
Следите за динамикой Kochav Defense Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KCHV сегодня?
Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KCHV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kochav Defense Acquisition Corp.?
Kochav Defense Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.30% и USD. Отслеживайте движения KCHV на графике в реальном времени.
Как купить акции KCHV?
Вы можете купить акции Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KCHV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KCHV?
Инвестирование в Kochav Defense Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.18 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают -0.10% и 1.30% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены KCHV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kochav Defense Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) за последний год составила 10.18. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.18, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kochav Defense Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kochav Defense Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 10.13 и 9.93 - 10.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KCHV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KCHV?
В прошлом Kochav Defense Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и 1.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.12
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Low
- 10.13
- High
- 10.13
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.30%
- Годовое изменение
- 1.30%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.