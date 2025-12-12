КотировкиРазделы
KCHV: Kochav Defense Acquisition Corp.

10.13 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KCHV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.13.

Следите за динамикой Kochav Defense Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KCHV сегодня?

Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KCHV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kochav Defense Acquisition Corp.?

Kochav Defense Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.30% и USD. Отслеживайте движения KCHV на графике в реальном времени.

Как купить акции KCHV?

Вы можете купить акции Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 15 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KCHV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KCHV?

Инвестирование в Kochav Defense Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.18 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают -0.10% и 1.30% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены KCHV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kochav Defense Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) за последний год составила 10.18. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.18, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kochav Defense Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kochav Defense Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 10.13 и 9.93 - 10.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KCHV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KCHV?

В прошлом Kochav Defense Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и 1.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.13 10.13
Годовой диапазон
9.93 10.18
Предыдущее закрытие
10.12
Open
10.13
Bid
10.13
Ask
10.43
Low
10.13
High
10.13
Объем
15
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
1.30%
Годовое изменение
1.30%
