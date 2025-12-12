- Panoramica
KCHV: Kochav Defense Acquisition Corp.
Il tasso di cambio KCHV ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.13 e ad un massimo di 10.13.
Segui le dinamiche di Kochav Defense Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KCHV oggi?
Oggi le azioni Kochav Defense Acquisition Corp. sono prezzate a 10.13. Viene scambiato all'interno di 10.13 - 10.13, la chiusura di ieri è stata 10.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KCHV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Kochav Defense Acquisition Corp. pagano dividendi?
Kochav Defense Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.13. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KCHV.
Come acquistare azioni KCHV?
Puoi acquistare azioni Kochav Defense Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.13. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.13 o 10.43, mentre 15 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KCHV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KCHV?
Investire in Kochav Defense Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.93 - 10.18 e il prezzo attuale 10.13. Molti confrontano -0.10% e 1.30% prima di effettuare ordini su 10.13 o 10.43. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KCHV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Kochav Defense Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Kochav Defense Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.18. All'interno di 9.93 - 10.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Kochav Defense Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Kochav Defense Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Kochav Defense Acquisition Corp. (KCHV) nel corso dell'anno è stato 9.93. Confrontandolo con gli attuali 10.13 e 9.93 - 10.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KCHV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KCHV?
Kochav Defense Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.12 e 1.30%.
- Chiusura Precedente
- 10.12
- Apertura
- 10.13
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Minimo
- 10.13
- Massimo
- 10.13
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- 1.30%
- Variazione Annuale
- 1.30%
