报价部分
货币 / KCHV
回到股票

KCHV: Kochav Defense Acquisition Corp.

10.12 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KCHV汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.12和高点10.12进行交易。

关注Kochav Defense Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KCHV股票今天的价格是多少？

Kochav Defense Acquisition Corp.股票今天的定价为10.12。它在10.12 - 10.12范围内交易，昨天的收盘价为10.13，交易量达到2。KCHV的实时价格图表显示了这些更新。

Kochav Defense Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Kochav Defense Acquisition Corp.目前的价值为10.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.20%和USD。实时查看图表以跟踪KCHV走势。

如何购买KCHV股票？

您可以以10.12的当前价格购买Kochav Defense Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.12或10.42附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注KCHV的实时图表更新。

如何投资KCHV股票？

投资Kochav Defense Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.93 - 10.18和当前价格10.12。许多人在以10.12或10.42下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看KCHV价格图表，了解每日变化。

Kochav Defense Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kochav Defense Acquisition Corp.的最高价格是10.18。在9.93 - 10.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kochav Defense Acquisition Corp.的绩效。

Kochav Defense Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Kochav Defense Acquisition Corp.（KCHV）的最低价格为9.93。将其与当前的10.12和9.93 - 10.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KCHV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KCHV股票是什么时候拆分的？

Kochav Defense Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.13和1.20%中可见。

日范围
10.12 10.12
年范围
9.93 10.18
前一天收盘价
10.13
开盘价
10.12
卖价
10.12
买价
10.42
最低价
10.12
最高价
10.12
交易量
2
日变化
-0.10%
月变化
-0.20%
6个月变化
1.20%
年变化
1.20%
13 十二月, 星期六