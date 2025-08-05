- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
JSML: Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
A taxa do JSML para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.20 e o mais alto foi 75.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JSML Notícias
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Small-Cap Wins in Q3: Top-Performing ETFs in Focus
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) Be on Your Investing Radar?
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Select Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Multi-Asset Capital Preservation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Allocation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Flexible Bond Fund Q2 2025 Commentary
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JSML hoje?
Hoje Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) está avaliado em 74.57. O instrumento é negociado dentro de -0.88%, o fechamento de ontem foi 75.23, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JSML em tempo real.
As ações de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF pagam dividendos?
Atualmente Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF está avaliado em 74.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.21% e USD. Monitore os movimentos de JSML no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JSML?
Você pode comprar ações de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) pelo preço atual 74.57. Ordens geralmente são executadas perto de 74.57 ou 74.87, enquanto 24 e -0.94% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JSML no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JSML?
Investir em Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF envolve considerar a faixa anual 52.84 - 77.54 e o preço atual 74.57. Muitos comparam 4.72% e 22.41% antes de enviar ordens em 74.57 ou 74.87. Estude as mudanças diárias de preço de JSML no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
O maior preço de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) no último ano foi 77.54. As ações oscilaram bastante dentro de 52.84 - 77.54, e a comparação com 75.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
O menor preço de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) no ano foi 52.84. A comparação com o preço atual 74.57 e 52.84 - 77.54 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JSML em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JSML?
No passado Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 75.23 e 14.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 75.23
- Open
- 75.28
- Bid
- 74.57
- Ask
- 74.87
- Low
- 74.20
- High
- 75.50
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- 4.72%
- Mudança de 6 meses
- 22.41%
- Mudança anual
- 14.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8