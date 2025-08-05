- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JSML: Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Le taux de change de JSML a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.10 et à un maximum de 76.39.
Suivez la dynamique Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JSML Nouvelles
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Small-Cap Wins in Q3: Top-Performing ETFs in Focus
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) Be on Your Investing Radar?
- Janus Henderson Global Sustainable Equity (ADR) Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Select Fund Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Multi-Asset Capital Preservation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Allocation Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Flexible Bond Fund Q2 2025 Commentary
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JSML aujourd'hui ?
L'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF est cotée à 75.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.41%, a clôturé hier à 75.54 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de JSML présente ces mises à jour.
L'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF verse-t-elle des dividendes ?
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF est actuellement valorisé à 75.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JSML.
Comment acheter des actions JSML ?
Vous pouvez acheter des actions Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF au cours actuel de 75.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 75.23 ou de 75.53, le 23 et le -1.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JSML sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JSML ?
Investir dans Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.84 - 77.54 et le prix actuel 75.23. Beaucoup comparent 5.65% et 23.49% avant de passer des ordres à 75.23 ou 75.53. Consultez le graphique du cours de JSML en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ?
Le cours le plus élevé de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF l'année dernière était 77.54. Au cours de 52.84 - 77.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 75.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ?
Le cours le plus bas de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) sur l'année a été 52.84. Sa comparaison avec 75.23 et 52.84 - 77.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JSML sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JSML a-t-elle été divisée ?
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 75.54 et 15.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 75.54
- Ouverture
- 76.39
- Bid
- 75.23
- Ask
- 75.53
- Plus Bas
- 75.10
- Plus Haut
- 76.39
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- 5.65%
- Changement à 6 Mois
- 23.49%
- Changement Annuel
- 15.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8