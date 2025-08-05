CotationsSections
JSML: Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

75.23 USD 0.31 (0.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JSML a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.10 et à un maximum de 76.39.

Suivez la dynamique Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action JSML aujourd'hui ?

L'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF est cotée à 75.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.41%, a clôturé hier à 75.54 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de JSML présente ces mises à jour.

L'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF verse-t-elle des dividendes ?

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF est actuellement valorisé à 75.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JSML.

Comment acheter des actions JSML ?

Vous pouvez acheter des actions Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF au cours actuel de 75.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 75.23 ou de 75.53, le 23 et le -1.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JSML sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action JSML ?

Investir dans Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.84 - 77.54 et le prix actuel 75.23. Beaucoup comparent 5.65% et 23.49% avant de passer des ordres à 75.23 ou 75.53. Consultez le graphique du cours de JSML en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ?

Le cours le plus élevé de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF l'année dernière était 77.54. Au cours de 52.84 - 77.54, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 75.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ?

Le cours le plus bas de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) sur l'année a été 52.84. Sa comparaison avec 75.23 et 52.84 - 77.54 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JSML sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action JSML a-t-elle été divisée ?

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 75.54 et 15.22% après les opérations sur titres.

Range quotidien
75.10 76.39
Range Annuel
52.84 77.54
Clôture Précédente
75.54
Ouverture
76.39
Bid
75.23
Ask
75.53
Plus Bas
75.10
Plus Haut
76.39
Volume
23
Changement quotidien
-0.41%
Changement Mensuel
5.65%
Changement à 6 Mois
23.49%
Changement Annuel
15.22%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8