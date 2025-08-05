KurseKategorien
JSML: Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

74.57 USD 0.66 (0.88%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JSML hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.20 bis zu einem Hoch von 75.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JSML heute?

Die Aktie von Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) notiert heute bei 74.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.88% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 75.23 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von JSML zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JSML Dividenden?

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF wird derzeit mit 74.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JSML zu verfolgen.

Wie kaufe ich JSML-Aktien?

Sie können Aktien von Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) zum aktuellen Kurs von 74.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 74.57 oder 74.87 platziert, während 24 und -0.94% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JSML auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JSML-Aktien?

Bei einer Investition in Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF müssen die jährliche Spanne 52.84 - 77.54 und der aktuelle Kurs 74.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.72% und 22.41%, bevor sie Orders zu 74.57 oder 74.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JSML.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?

Der höchste Kurs von Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) im vergangenen Jahr lag bei 77.54. Innerhalb von 52.84 - 77.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 75.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?

Der niedrigste Kurs von Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) im Laufe des Jahres betrug 52.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 74.57 und der Spanne 52.84 - 77.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JSML live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JSML statt?

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 75.23 und 14.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
74.20 75.50
Jahresspanne
52.84 77.54
Vorheriger Schlusskurs
75.23
Eröffnung
75.28
Bid
74.57
Ask
74.87
Tief
74.20
Hoch
75.50
Volumen
24
Tagesänderung
-0.88%
Monatsänderung
4.72%
6-Monatsänderung
22.41%
Jahresänderung
14.21%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8