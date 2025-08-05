- Обзор рынка
JSML: Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Курс JSML за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.82, а максимальная — 75.50.
Следите за динамикой Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JSML
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JSML сегодня?
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) сегодня оценивается на уровне 74.82. Инструмент торгуется в пределах -0.54%, вчерашнее закрытие составило 75.23, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JSML в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF в настоящее время оценивается в 74.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.60% и USD. Отслеживайте движения JSML на графике в реальном времени.
Как купить акции JSML?
Вы можете купить акции Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) по текущей цене 74.82. Ордера обычно размещаются около 74.82 или 75.12, тогда как 5 и -0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JSML на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JSML?
Инвестирование в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF предполагает учет годового диапазона 52.84 - 77.54 и текущей цены 74.82. Многие сравнивают 5.07% и 22.82% перед размещением ордеров на 74.82 или 75.12. Изучайте ежедневные изменения цены JSML на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
Самая высокая цена Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) за последний год составила 77.54. Акции заметно колебались в пределах 52.84 - 77.54, сравнение с 75.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?
Самая низкая цена Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) за год составила 52.84. Сравнение с текущими 74.82 и 52.84 - 77.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JSML во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JSML?
В прошлом Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.23 и 14.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.23
- Open
- 75.28
- Bid
- 74.82
- Ask
- 75.12
- Low
- 74.82
- High
- 75.50
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 5.07%
- 6-месячное изменение
- 22.82%
- Годовое изменение
- 14.60%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8