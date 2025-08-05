CotizacionesSecciones
Divisas / JSML
JSML: Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

74.20 USD 1.03 (1.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de JSML de hoy ha cambiado un -1.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.20, mientras que el máximo ha alcanzado 75.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JSML News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de JSML hoy?

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) se evalúa hoy en 74.20. El instrumento se negocia dentro de -1.37%; el cierre de ayer ha sido 75.23 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JSML en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF se evalúa actualmente en 74.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.65% y USD. Monitoree los movimientos de JSML en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de JSML?

Puede comprar acciones de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) al precio actual de 74.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 74.20 o 74.50, mientras que 12 y -1.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JSML en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de JSML?

Invertir en Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF implica tener en cuenta el rango anual 52.84 - 77.54 y el precio actual 74.20. Muchos comparan 4.20% y 21.80% antes de colocar órdenes en 74.20 o 74.50. Estudie los cambios diarios de precios de JSML en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?

El precio más alto de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) en el último año ha sido 77.54. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 52.84 - 77.54, una comparación con 75.23 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF?

El precio más bajo de Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) para el año ha sido 52.84. La comparación con los actuales 74.20 y 52.84 - 77.54 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JSML en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JSML?

En el pasado, Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 75.23 y 13.65% después de las acciones corporativas.

Rango diario
74.20 75.50
Rango anual
52.84 77.54
Cierres anteriores
75.23
Open
75.28
Bid
74.20
Ask
74.50
Low
74.20
High
75.50
Volumen
12
Cambio diario
-1.37%
Cambio mensual
4.20%
Cambio a 6 meses
21.80%
Cambio anual
13.65%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8