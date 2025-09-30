- Visão do mercado
JPM-PC: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do JPM-PC para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.34 e o mais alto foi 25.46.
Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JPM-PC hoje?
Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PC) está avaliado em 25.42. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.37, e o volume de negociação atingiu 139. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PC em tempo real.
As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 25.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.48% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JPM-PC?
Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PC) pelo preço atual 25.42. Ordens geralmente são executadas perto de 25.42 ou 25.72, enquanto 139 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JPM-PC?
Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 24.77 - 25.73 e o preço atual 25.42. Muitos comparam 0.16% e 1.48% antes de enviar ordens em 25.42 ou 25.72. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) no último ano foi 25.73. As ações oscilaram bastante dentro de 24.77 - 25.73, e a comparação com 25.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) no ano foi 24.77. A comparação com o preço atual 25.42 e 24.77 - 25.73 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PC?
No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.37 e 1.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.37
- Open
- 25.38
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Low
- 25.34
- High
- 25.46
- Volume
- 139
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 1.48%
- Mudança anual
- 1.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4