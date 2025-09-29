- Обзор рынка
JPM-PC: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Курс JPM-PC за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.46.
Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPM-PC сегодня?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PC) сегодня оценивается на уровне 25.42. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.37, а торговый объем достиг 139. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 25.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.48% и USD. Отслеживайте движения JPM-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции JPM-PC?
Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PC) по текущей цене 25.42. Ордера обычно размещаются около 25.42 или 25.72, тогда как 139 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPM-PC?
Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 24.77 - 25.73 и текущей цены 25.42. Многие сравнивают 0.16% и 1.48% перед размещением ордеров на 25.42 или 25.72. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) за последний год составила 25.73. Акции заметно колебались в пределах 24.77 - 25.73, сравнение с 25.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) за год составила 24.77. Сравнение с текущими 25.42 и 24.77 - 25.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPM-PC?
В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.37 и 1.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.37
- Open
- 25.38
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Low
- 25.34
- High
- 25.46
- Объем
- 139
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 1.48%
- Годовое изменение
- 1.48%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%