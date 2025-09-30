QuotazioniSezioni
JPM-PC
JPM-PC: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

25.42 USD 0.05 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JPM-PC ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.34 e ad un massimo di 25.46.

Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JPM-PC oggi?

Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 25.42. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 25.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 139. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 25.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.48% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PC.

Come acquistare azioni JPM-PC?

Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 25.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.42 o 25.72, mentre 139 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JPM-PC?

Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 24.77 - 25.73 e il prezzo attuale 25.42. Molti confrontano 0.16% e 1.48% prima di effettuare ordini su 25.42 o 25.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 25.73. All'interno di 24.77 - 25.73, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) nel corso dell'anno è stato 24.77. Confrontandolo con gli attuali 25.42 e 24.77 - 25.73 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PC?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.37 e 1.48%.

Intervallo Giornaliero
25.34 25.46
Intervallo Annuale
24.77 25.73
Chiusura Precedente
25.37
Apertura
25.38
Bid
25.42
Ask
25.72
Minimo
25.34
Massimo
25.46
Volume
139
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
0.16%
Variazione Semestrale
1.48%
Variazione Annuale
1.48%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4