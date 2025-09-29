クォートセクション
通貨 / JPM-PC
JPM-PC: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

25.42 USD 0.05 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JPM-PCの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり25.34の安値と25.46の高値で取引されました。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JPM-PC株の現在の価格は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日25.42です。0.20%内で取引され、前日の終値は25.37、取引量は139に達しました。JPM-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は25.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.48%やUSDにも注目します。JPM-PCの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PC株を買う方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在25.42で購入可能です。注文は通常25.42または25.72付近で行われ、139や0.16%が市場の動きを示します。JPM-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

JPM-PC株に投資する方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅24.77 - 25.73と現在の25.42を考慮します。注文は多くの場合25.42や25.72で行われる前に、0.16%や1.48%と比較されます。JPM-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？

JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は25.73でした。24.77 - 25.73内で株価は大きく変動し、25.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？

JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PC)の年間最安値は24.77でした。現在の25.42や24.77 - 25.73と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PCの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PCの株式分割はいつ行われましたか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.37、1.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.34 25.46
1年のレンジ
24.77 25.73
以前の終値
25.37
始値
25.38
買値
25.42
買値
25.72
安値
25.34
高値
25.46
出来高
139
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
1.48%
1年の変化
1.48%
