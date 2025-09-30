KurseKategorien
JPM-PC: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

25.42 USD 0.05 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPM-PC hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.34 bis zu einem Hoch von 25.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPM-PC heute?

Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PC) notiert heute bei 25.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.37 und das Handelsvolumen erreichte 139. Das Live-Chart von JPM-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPM-PC Dividenden?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 25.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.48% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPM-PC-Aktien?

Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PC) zum aktuellen Kurs von 25.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.42 oder 25.72 platziert, während 139 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPM-PC-Aktien?

Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 24.77 - 25.73 und der aktuelle Kurs 25.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.16% und 1.48%, bevor sie Orders zu 25.42 oder 25.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.73. Innerhalb von 24.77 - 25.73 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.42 und der Spanne 24.77 - 25.73 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPM-PC statt?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.37 und 1.48% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.34 25.46
Jahresspanne
24.77 25.73
Vorheriger Schlusskurs
25.37
Eröffnung
25.38
Bid
25.42
Ask
25.72
Tief
25.34
Hoch
25.46
Volumen
139
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
0.16%
6-Monatsänderung
1.48%
Jahresänderung
1.48%
