- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JPM-PC: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Le taux de change de JPM-PC a changé de 0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.34 et à un maximum de 25.46.
Suivez la dynamique J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JPM-PC aujourd'hui ?
L'action J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ est cotée à 25.42 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.20%, a clôturé hier à 25.37 et son volume d'échange a atteint 139. Le graphique en temps réel du cours de JPM-PC présente ces mises à jour.
L'action J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ verse-t-elle des dividendes ?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ est actuellement valorisé à 25.42. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JPM-PC.
Comment acheter des actions JPM-PC ?
Vous pouvez acheter des actions J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ au cours actuel de 25.42. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.42 ou de 25.72, le 139 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JPM-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JPM-PC ?
Investir dans J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.77 - 25.73 et le prix actuel 25.42. Beaucoup comparent 0.16% et 1.48% avant de passer des ordres à 25.42 ou 25.72. Consultez le graphique du cours de JPM-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMORGAN CHASE & CO ?
Le cours le plus élevé de JPMORGAN CHASE & CO l'année dernière était 25.73. Au cours de 24.77 - 25.73, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMORGAN CHASE & CO ?
Le cours le plus bas de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PC) sur l'année a été 24.77. Sa comparaison avec 25.42 et 24.77 - 25.73 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JPM-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JPM-PC a-t-elle été divisée ?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.37 et 1.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.37
- Ouverture
- 25.38
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Plus Bas
- 25.34
- Plus Haut
- 25.46
- Volume
- 139
- Changement quotidien
- 0.20%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.48%
- Changement Annuel
- 1.48%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4