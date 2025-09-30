- Visão do mercado
IROHU: Iron Horse Acquisitions Corp - Unit
A taxa do IROHU para hoje mudou para -5.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.0000 e o mais alto foi 11.0000.
Veja a dinâmica do par de moedas Iron Horse Acquisitions Corp - Unit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IROHU hoje?
Hoje Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) está avaliado em 11.0000. O instrumento é negociado dentro de -5.98%, o fechamento de ontem foi 11.7000, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IROHU em tempo real.
As ações de Iron Horse Acquisitions Corp - Unit pagam dividendos?
Atualmente Iron Horse Acquisitions Corp - Unit está avaliado em 11.0000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.97% e USD. Monitore os movimentos de IROHU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IROHU?
Você pode comprar ações de Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) pelo preço atual 11.0000. Ordens geralmente são executadas perto de 11.0000 ou 11.0030, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IROHU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IROHU?
Investir em Iron Horse Acquisitions Corp - Unit envolve considerar a faixa anual 7.3100 - 14.0000 e o preço atual 11.0000. Muitos comparam 11.56% e 3.58% antes de enviar ordens em 11.0000 ou 11.0030. Estude as mudanças diárias de preço de IROHU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Iron Horse Acquisitions Corp.?
O maior preço de Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) no último ano foi 14.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 7.3100 - 14.0000, e a comparação com 11.7000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Iron Horse Acquisitions Corp - Unit no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Iron Horse Acquisitions Corp.?
O menor preço de Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) no ano foi 7.3100. A comparação com o preço atual 11.0000 e 7.3100 - 14.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IROHU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IROHU?
No passado Iron Horse Acquisitions Corp - Unit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.7000 e 5.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.7000
- Open
- 11.0000
- Bid
- 11.0000
- Ask
- 11.0030
- Low
- 11.0000
- High
- 11.0000
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -5.98%
- Mudança mensal
- 11.56%
- Mudança de 6 meses
- 3.58%
- Mudança anual
- 5.97%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4