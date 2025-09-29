КотировкиРазделы
Валюты / IROHU
Назад в Рынок акций США

IROHU: Iron Horse Acquisitions Corp - Unit

11.0000 USD 0.7000 (5.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IROHU за сегодня изменился на -5.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.0000, а максимальная — 11.0000.

Следите за динамикой Iron Horse Acquisitions Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IROHU сегодня?

Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) сегодня оценивается на уровне 11.0000. Инструмент торгуется в пределах -5.98%, вчерашнее закрытие составило 11.7000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IROHU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iron Horse Acquisitions Corp - Unit?

Iron Horse Acquisitions Corp - Unit в настоящее время оценивается в 11.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.97% и USD. Отслеживайте движения IROHU на графике в реальном времени.

Как купить акции IROHU?

Вы можете купить акции Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) по текущей цене 11.0000. Ордера обычно размещаются около 11.0000 или 11.0030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IROHU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IROHU?

Инвестирование в Iron Horse Acquisitions Corp - Unit предполагает учет годового диапазона 7.3100 - 14.0000 и текущей цены 11.0000. Многие сравнивают 11.56% и 3.58% перед размещением ордеров на 11.0000 или 11.0030. Изучайте ежедневные изменения цены IROHU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Iron Horse Acquisitions Corp.?

Самая высокая цена Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) за последний год составила 14.0000. Акции заметно колебались в пределах 7.3100 - 14.0000, сравнение с 11.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iron Horse Acquisitions Corp - Unit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Iron Horse Acquisitions Corp.?

Самая низкая цена Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) за год составила 7.3100. Сравнение с текущими 11.0000 и 7.3100 - 14.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IROHU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IROHU?

В прошлом Iron Horse Acquisitions Corp - Unit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.7000 и 5.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.0000 11.0000
Годовой диапазон
7.3100 14.0000
Предыдущее закрытие
11.7000
Open
11.0000
Bid
11.0000
Ask
11.0030
Low
11.0000
High
11.0000
Объем
1
Дневное изменение
-5.98%
Месячное изменение
11.56%
6-месячное изменение
3.58%
Годовое изменение
5.97%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.