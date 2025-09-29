- Обзор рынка
IROHU: Iron Horse Acquisitions Corp - Unit
Курс IROHU за сегодня изменился на -5.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.0000, а максимальная — 11.0000.
Следите за динамикой Iron Horse Acquisitions Corp - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IROHU сегодня?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) сегодня оценивается на уровне 11.0000. Инструмент торгуется в пределах -5.98%, вчерашнее закрытие составило 11.7000, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IROHU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Iron Horse Acquisitions Corp - Unit?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit в настоящее время оценивается в 11.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.97% и USD. Отслеживайте движения IROHU на графике в реальном времени.
Как купить акции IROHU?
Вы можете купить акции Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) по текущей цене 11.0000. Ордера обычно размещаются около 11.0000 или 11.0030, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IROHU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IROHU?
Инвестирование в Iron Horse Acquisitions Corp - Unit предполагает учет годового диапазона 7.3100 - 14.0000 и текущей цены 11.0000. Многие сравнивают 11.56% и 3.58% перед размещением ордеров на 11.0000 или 11.0030. Изучайте ежедневные изменения цены IROHU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Iron Horse Acquisitions Corp.?
Самая высокая цена Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) за последний год составила 14.0000. Акции заметно колебались в пределах 7.3100 - 14.0000, сравнение с 11.7000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Iron Horse Acquisitions Corp - Unit на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Iron Horse Acquisitions Corp.?
Самая низкая цена Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) за год составила 7.3100. Сравнение с текущими 11.0000 и 7.3100 - 14.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IROHU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IROHU?
В прошлом Iron Horse Acquisitions Corp - Unit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.7000 и 5.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.7000
- Open
- 11.0000
- Bid
- 11.0000
- Ask
- 11.0030
- Low
- 11.0000
- High
- 11.0000
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -5.98%
- Месячное изменение
- 11.56%
- 6-месячное изменение
- 3.58%
- Годовое изменение
- 5.97%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%