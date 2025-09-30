QuotazioniSezioni
IROHU: Iron Horse Acquisitions Corp - Unit

11.0000 USD 0.7000 (5.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IROHU ha avuto una variazione del -5.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.0000 e ad un massimo di 11.0000.

Segui le dinamiche di Iron Horse Acquisitions Corp - Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IROHU oggi?

Oggi le azioni Iron Horse Acquisitions Corp - Unit sono prezzate a 11.0000. Viene scambiato all'interno di -5.98%, la chiusura di ieri è stata 11.7000 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IROHU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Iron Horse Acquisitions Corp - Unit pagano dividendi?

Iron Horse Acquisitions Corp - Unit è attualmente valutato a 11.0000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IROHU.

Come acquistare azioni IROHU?

Puoi acquistare azioni Iron Horse Acquisitions Corp - Unit al prezzo attuale di 11.0000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.0000 o 11.0030, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IROHU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IROHU?

Investire in Iron Horse Acquisitions Corp - Unit implica considerare l'intervallo annuale 7.3100 - 14.0000 e il prezzo attuale 11.0000. Molti confrontano 11.56% e 3.58% prima di effettuare ordini su 11.0000 o 11.0030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IROHU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Iron Horse Acquisitions Corp.?

Il prezzo massimo di Iron Horse Acquisitions Corp. nell'ultimo anno è stato 14.0000. All'interno di 7.3100 - 14.0000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.7000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Iron Horse Acquisitions Corp - Unit utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Iron Horse Acquisitions Corp.?

Il prezzo più basso di Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) nel corso dell'anno è stato 7.3100. Confrontandolo con gli attuali 11.0000 e 7.3100 - 14.0000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IROHU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IROHU?

Iron Horse Acquisitions Corp - Unit ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.7000 e 5.97%.

Intervallo Giornaliero
11.0000 11.0000
Intervallo Annuale
7.3100 14.0000
Chiusura Precedente
11.7000
Apertura
11.0000
Bid
11.0000
Ask
11.0030
Minimo
11.0000
Massimo
11.0000
Volume
1
Variazione giornaliera
-5.98%
Variazione Mensile
11.56%
Variazione Semestrale
3.58%
Variazione Annuale
5.97%
