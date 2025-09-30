- Aperçu
IROHU: Iron Horse Acquisitions Corp - Unit
Le taux de change de IROHU a changé de -5.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.0000 et à un maximum de 11.0000.
Suivez la dynamique Iron Horse Acquisitions Corp - Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IROHU aujourd'hui ?
L'action Iron Horse Acquisitions Corp - Unit est cotée à 11.0000 aujourd'hui. Elle se négocie dans -5.98%, a clôturé hier à 11.7000 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de IROHU présente ces mises à jour.
L'action Iron Horse Acquisitions Corp - Unit verse-t-elle des dividendes ?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit est actuellement valorisé à 11.0000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IROHU.
Comment acheter des actions IROHU ?
Vous pouvez acheter des actions Iron Horse Acquisitions Corp - Unit au cours actuel de 11.0000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.0000 ou de 11.0030, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IROHU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IROHU ?
Investir dans Iron Horse Acquisitions Corp - Unit implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.3100 - 14.0000 et le prix actuel 11.0000. Beaucoup comparent 11.56% et 3.58% avant de passer des ordres à 11.0000 ou 11.0030. Consultez le graphique du cours de IROHU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Iron Horse Acquisitions Corp. ?
Le cours le plus élevé de Iron Horse Acquisitions Corp. l'année dernière était 14.0000. Au cours de 7.3100 - 14.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.7000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Iron Horse Acquisitions Corp - Unit sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Iron Horse Acquisitions Corp. ?
Le cours le plus bas de Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) sur l'année a été 7.3100. Sa comparaison avec 11.0000 et 7.3100 - 14.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IROHU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IROHU a-t-elle été divisée ?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.7000 et 5.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 11.7000
- Ouverture
- 11.0000
- Bid
- 11.0000
- Ask
- 11.0030
- Plus Bas
- 11.0000
- Plus Haut
- 11.0000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -5.98%
- Changement Mensuel
- 11.56%
- Changement à 6 Mois
- 3.58%
- Changement Annuel
- 5.97%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4