IROHU: Iron Horse Acquisitions Corp - Unit
Der Wechselkurs von IROHU hat sich für heute um -5.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.0000 bis zu einem Hoch von 11.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iron Horse Acquisitions Corp - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IROHU heute?
Die Aktie von Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) notiert heute bei 11.0000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -5.98% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.7000 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von IROHU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IROHU Dividenden?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit wird derzeit mit 11.0000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IROHU zu verfolgen.
Wie kaufe ich IROHU-Aktien?
Sie können Aktien von Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) zum aktuellen Kurs von 11.0000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.0000 oder 11.0030 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IROHU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IROHU-Aktien?
Bei einer Investition in Iron Horse Acquisitions Corp - Unit müssen die jährliche Spanne 7.3100 - 14.0000 und der aktuelle Kurs 11.0000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.56% und 3.58%, bevor sie Orders zu 11.0000 oder 11.0030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IROHU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Iron Horse Acquisitions Corp.?
Der höchste Kurs von Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) im vergangenen Jahr lag bei 14.0000. Innerhalb von 7.3100 - 14.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.7000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Iron Horse Acquisitions Corp - Unit mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Iron Horse Acquisitions Corp.?
Der niedrigste Kurs von Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) im Laufe des Jahres betrug 7.3100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.0000 und der Spanne 7.3100 - 14.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IROHU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IROHU statt?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.7000 und 5.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.7000
- Eröffnung
- 11.0000
- Bid
- 11.0000
- Ask
- 11.0030
- Tief
- 11.0000
- Hoch
- 11.0000
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -5.98%
- Monatsänderung
- 11.56%
- 6-Monatsänderung
- 3.58%
- Jahresänderung
- 5.97%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4