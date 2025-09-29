- Panorámica
IROHU: Iron Horse Acquisitions Corp - Unit
El tipo de cambio de IROHU de hoy ha cambiado un -5.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.0000, mientras que el máximo ha alcanzado 11.0000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Iron Horse Acquisitions Corp - Unit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IROHU hoy?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) se evalúa hoy en 11.0000. El instrumento se negocia dentro de -5.98%; el cierre de ayer ha sido 11.7000 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IROHU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Iron Horse Acquisitions Corp - Unit?
Iron Horse Acquisitions Corp - Unit se evalúa actualmente en 11.0000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.97% y USD. Monitoree los movimientos de IROHU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IROHU?
Puede comprar acciones de Iron Horse Acquisitions Corp - Unit (IROHU) al precio actual de 11.0000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.0000 o 11.0030, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IROHU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IROHU?
Invertir en Iron Horse Acquisitions Corp - Unit implica tener en cuenta el rango anual 7.3100 - 14.0000 y el precio actual 11.0000. Muchos comparan 11.56% y 3.58% antes de colocar órdenes en 11.0000 o 11.0030. Estudie los cambios diarios de precios de IROHU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Iron Horse Acquisitions Corp.?
El precio más alto de Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) en el último año ha sido 14.0000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.3100 - 14.0000, una comparación con 11.7000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Iron Horse Acquisitions Corp - Unit en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Iron Horse Acquisitions Corp.?
El precio más bajo de Iron Horse Acquisitions Corp. (IROHU) para el año ha sido 7.3100. La comparación con los actuales 11.0000 y 7.3100 - 14.0000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IROHU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IROHU?
En el pasado, Iron Horse Acquisitions Corp - Unit ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.7000 y 5.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.7000
- Open
- 11.0000
- Bid
- 11.0000
- Ask
- 11.0030
- Low
- 11.0000
- High
- 11.0000
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -5.98%
- Cambio mensual
- 11.56%
- Cambio a 6 meses
- 3.58%
- Cambio anual
- 5.97%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.