IPOD: Dune Acquisition Corp II
A taxa do IPOD para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2200 e o mais alto foi 10.2200.
Veja a dinâmica do par de moedas Dune Acquisition Corp II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IPOD hoje?
Hoje Dune Acquisition Corp II (IPOD) está avaliado em 10.2200. O instrumento é negociado dentro de 10.2200 - 10.2200, o fechamento de ontem foi 10.2100, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IPOD em tempo real.
As ações de Dune Acquisition Corp II pagam dividendos?
Atualmente Dune Acquisition Corp II está avaliado em 10.2200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.29% e USD. Monitore os movimentos de IPOD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IPOD?
Você pode comprar ações de Dune Acquisition Corp II (IPOD) pelo preço atual 10.2200. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2200 ou 10.2230, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IPOD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IPOD?
Investir em Dune Acquisition Corp II envolve considerar a faixa anual 10.0000 - 10.2400 e o preço atual 10.2200. Muitos comparam 0.20% e 1.79% antes de enviar ordens em 10.2200 ou 10.2230. Estude as mudanças diárias de preço de IPOD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dune Acquisition Corp II?
O maior preço de Dune Acquisition Corp II (IPOD) no último ano foi 10.2400. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0000 - 10.2400, e a comparação com 10.2100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dune Acquisition Corp II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dune Acquisition Corp II?
O menor preço de Dune Acquisition Corp II (IPOD) no ano foi 10.0000. A comparação com o preço atual 10.2200 e 10.0000 - 10.2400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IPOD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IPOD?
No passado Dune Acquisition Corp II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.2100 e 1.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.2100
- Open
- 10.2200
- Bid
- 10.2200
- Ask
- 10.2230
- Low
- 10.2200
- High
- 10.2200
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 1.79%
- Mudança anual
- 1.29%
