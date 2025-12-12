- Обзор рынка
IPOD: Dune Acquisition Corp II
Курс IPOD за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2200, а максимальная — 10.2200.
Следите за динамикой Dune Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IPOD сегодня?
Dune Acquisition Corp II (IPOD) сегодня оценивается на уровне 10.2200. Инструмент торгуется в пределах 10.2200 - 10.2200, вчерашнее закрытие составило 10.2100, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPOD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dune Acquisition Corp II?
Dune Acquisition Corp II в настоящее время оценивается в 10.2200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.29% и USD. Отслеживайте движения IPOD на графике в реальном времени.
Как купить акции IPOD?
Вы можете купить акции Dune Acquisition Corp II (IPOD) по текущей цене 10.2200. Ордера обычно размещаются около 10.2200 или 10.2230, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPOD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IPOD?
Инвестирование в Dune Acquisition Corp II предполагает учет годового диапазона 10.0000 - 10.2400 и текущей цены 10.2200. Многие сравнивают 0.20% и 1.79% перед размещением ордеров на 10.2200 или 10.2230. Изучайте ежедневные изменения цены IPOD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dune Acquisition Corp II?
Самая высокая цена Dune Acquisition Corp II (IPOD) за последний год составила 10.2400. Акции заметно колебались в пределах 10.0000 - 10.2400, сравнение с 10.2100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dune Acquisition Corp II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dune Acquisition Corp II?
Самая низкая цена Dune Acquisition Corp II (IPOD) за год составила 10.0000. Сравнение с текущими 10.2200 и 10.0000 - 10.2400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPOD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IPOD?
В прошлом Dune Acquisition Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2100 и 1.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.2100
- Open
- 10.2200
- Bid
- 10.2200
- Ask
- 10.2230
- Low
- 10.2200
- High
- 10.2200
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.79%
- Годовое изменение
- 1.29%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.