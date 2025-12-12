- Übersicht
IPOD: Dune Acquisition Corp II
Der Wechselkurs von IPOD hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2200 bis zu einem Hoch von 10.2200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dune Acquisition Corp II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IPOD heute?
Die Aktie von Dune Acquisition Corp II (IPOD) notiert heute bei 10.2200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.2200 - 10.2200 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.2100 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von IPOD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IPOD Dividenden?
Dune Acquisition Corp II wird derzeit mit 10.2200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IPOD zu verfolgen.
Wie kaufe ich IPOD-Aktien?
Sie können Aktien von Dune Acquisition Corp II (IPOD) zum aktuellen Kurs von 10.2200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.2200 oder 10.2230 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IPOD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IPOD-Aktien?
Bei einer Investition in Dune Acquisition Corp II müssen die jährliche Spanne 10.0000 - 10.2400 und der aktuelle Kurs 10.2200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 1.79%, bevor sie Orders zu 10.2200 oder 10.2230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IPOD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dune Acquisition Corp II?
Der höchste Kurs von Dune Acquisition Corp II (IPOD) im vergangenen Jahr lag bei 10.2400. Innerhalb von 10.0000 - 10.2400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.2100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dune Acquisition Corp II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dune Acquisition Corp II?
Der niedrigste Kurs von Dune Acquisition Corp II (IPOD) im Laufe des Jahres betrug 10.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.2200 und der Spanne 10.0000 - 10.2400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IPOD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IPOD statt?
Dune Acquisition Corp II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.2100 und 1.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.2100
- Eröffnung
- 10.2200
- Bid
- 10.2200
- Ask
- 10.2230
- Tief
- 10.2200
- Hoch
- 10.2200
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 1.79%
- Jahresänderung
- 1.29%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh