IPOD: Dune Acquisition Corp II

10.2200 USD 0.0100 (0.10%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de IPOD a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.2200 et à un maximum de 10.2200.

Suivez la dynamique Dune Acquisition Corp II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IPOD aujourd'hui ?

L'action Dune Acquisition Corp II est cotée à 10.2200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.2200 - 10.2200, a clôturé hier à 10.2100 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de IPOD présente ces mises à jour.

L'action Dune Acquisition Corp II verse-t-elle des dividendes ?

Dune Acquisition Corp II est actuellement valorisé à 10.2200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IPOD.

Comment acheter des actions IPOD ?

Vous pouvez acheter des actions Dune Acquisition Corp II au cours actuel de 10.2200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.2200 ou de 10.2230, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IPOD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IPOD ?

Investir dans Dune Acquisition Corp II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0000 - 10.2400 et le prix actuel 10.2200. Beaucoup comparent 0.20% et 1.79% avant de passer des ordres à 10.2200 ou 10.2230. Consultez le graphique du cours de IPOD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dune Acquisition Corp II ?

Le cours le plus élevé de Dune Acquisition Corp II l'année dernière était 10.2400. Au cours de 10.0000 - 10.2400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.2100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dune Acquisition Corp II sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Dune Acquisition Corp II ?

Le cours le plus bas de Dune Acquisition Corp II (IPOD) sur l'année a été 10.0000. Sa comparaison avec 10.2200 et 10.0000 - 10.2400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IPOD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IPOD a-t-elle été divisée ?

Dune Acquisition Corp II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.2100 et 1.29% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.2200 10.2200
Range Annuel
10.0000 10.2400
Clôture Précédente
10.2100
Ouverture
10.2200
Bid
10.2200
Ask
10.2230
Plus Bas
10.2200
Plus Haut
10.2200
Volume
1
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
0.20%
Changement à 6 Mois
1.79%
Changement Annuel
1.29%
12 décembre, vendredi
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
414
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev