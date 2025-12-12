クォートセクション
IPOD: デューン・アクイジションII

10.2200 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

IPODの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2200の安値と10.2200の高値で取引されました。

デューン・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IPOD株の現在の価格は？

デューン・アクイジションIIの株価は本日10.2200です。10.2200 - 10.2200内で取引され、前日の終値は10.2100、取引量は1に達しました。IPODのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

デューン・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

デューン・アクイジションIIの現在の価格は10.2200です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.29%やUSDにも注目します。IPODの動きはライブチャートで確認できます。

IPOD株を買う方法は？

デューン・アクイジションIIの株は現在10.2200で購入可能です。注文は通常10.2200または10.2230付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。IPODの最新情報はライブチャートで確認できます。

IPOD株に投資する方法は？

デューン・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅10.0000 - 10.2400と現在の10.2200を考慮します。注文は多くの場合10.2200や10.2230で行われる前に、0.20%や1.79%と比較されます。IPODの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

デューン・アクイジションIIの株の最高値は？

デューン・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.2400でした。10.0000 - 10.2400内で株価は大きく変動し、10.2100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。デューン・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

デューン・アクイジションIIの株の最低値は？

デューン・アクイジションII(IPOD)の年間最安値は10.0000でした。現在の10.2200や10.0000 - 10.2400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IPODの動きはライブチャートで確認できます。

IPODの株式分割はいつ行われましたか？

デューン・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.2100、1.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.2200 10.2200
1年のレンジ
10.0000 10.2400
以前の終値
10.2100
始値
10.2200
買値
10.2200
買値
10.2230
安値
10.2200
高値
10.2200
出来高
1
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
0.20%
6ヶ月の変化
1.79%
1年の変化
1.29%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待