IPOD: Dune Acquisition Corp II
El tipo de cambio de IPOD de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.2200, mientras que el máximo ha alcanzado 10.2200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dune Acquisition Corp II. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IPOD hoy?
Dune Acquisition Corp II (IPOD) se evalúa hoy en 10.2200. El instrumento se negocia dentro de 10.2200 - 10.2200; el cierre de ayer ha sido 10.2100 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IPOD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dune Acquisition Corp II?
Dune Acquisition Corp II se evalúa actualmente en 10.2200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.29% y USD. Monitoree los movimientos de IPOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IPOD?
Puede comprar acciones de Dune Acquisition Corp II (IPOD) al precio actual de 10.2200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.2200 o 10.2230, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IPOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IPOD?
Invertir en Dune Acquisition Corp II implica tener en cuenta el rango anual 10.0000 - 10.2400 y el precio actual 10.2200. Muchos comparan 0.20% y 1.79% antes de colocar órdenes en 10.2200 o 10.2230. Estudie los cambios diarios de precios de IPOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dune Acquisition Corp II?
El precio más alto de Dune Acquisition Corp II (IPOD) en el último año ha sido 10.2400. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.0000 - 10.2400, una comparación con 10.2100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dune Acquisition Corp II en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dune Acquisition Corp II?
El precio más bajo de Dune Acquisition Corp II (IPOD) para el año ha sido 10.0000. La comparación con los actuales 10.2200 y 10.0000 - 10.2400 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IPOD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IPOD?
En el pasado, Dune Acquisition Corp II ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.2100 y 1.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.2100
- Open
- 10.2200
- Bid
- 10.2200
- Ask
- 10.2230
- Low
- 10.2200
- High
- 10.2200
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 0.20%
- Cambio a 6 meses
- 1.79%
- Cambio anual
- 1.29%