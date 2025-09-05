Moedas / IONS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IONS: Ionis Pharmaceuticals Inc
62.30 USD 1.13 (1.85%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IONS para hoje mudou para 1.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.81 e o mais alto foi 62.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Ionis Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IONS Notícias
- Ionis Pharmaceuticals celebra 10 anos de evento adaptativo para doenças raras
- Ionis pharmaceuticals celebrates 10 years of adaptive event for rare diseases
- O inverno nuclear da biotecnologia ainda não acabou, diz Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Ionis Stock: Renewed Assault On $100.00 Per Share (NASDAQ:IONS)
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Ionis pharma EVP Bennett sells $357k in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $15,500 in IONS stock
- Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Ionis Rare Neurological Disease Candidate Receives FDA Breakthrough Status - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Ionis Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 62.28 USD
- FDA grants breakthrough therapy status to Ionis’ Angelman syndrome drug
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ionis Pharma EVP Schneider sells $1.19m in shares
- Ionis Pharma director Loscalzo sells $962k in shares
- Ionis Pharma EVP Bennett sells shares worth $2.3m
- Ionis pharma EVP O’Neil sells $5.39 million in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $1.95m in shares
- Ionis Pharmaceuticals director Wender sells $1.6m in shares
- Ionis pharma EVP Devers sells $192,942 in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Geary sells $503,671 in IONS stock
- Ionis Pharmaceuticals director Klein sells $1.68 million in shares
- Ionis Pharma director Klein sells $1.68 million in shares
Faixa diária
61.81 62.40
Faixa anual
23.95 64.71
- Fechamento anterior
- 61.17
- Open
- 62.15
- Bid
- 62.30
- Ask
- 62.60
- Low
- 61.81
- High
- 62.40
- Volume
- 258
- Mudança diária
- 1.85%
- Mudança mensal
- 26.78%
- Mudança de 6 meses
- 107.39%
- Mudança anual
- 55.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh