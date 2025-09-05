QuotesSections
Currencies / IONS
Back to US Stock Market

IONS: Ionis Pharmaceuticals Inc

60.72 USD 0.38 (0.62%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

IONS exchange rate has changed by -0.62% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 60.66 and at a high of 61.54.

Follow Ionis Pharmaceuticals Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IONS News

Daily Range
60.66 61.54
Year Range
23.95 64.71
Previous Close
61.10
Open
61.03
Bid
60.72
Ask
61.02
Low
60.66
High
61.54
Volume
2.679 K
Daily Change
-0.62%
Month Change
23.57%
6 Months Change
102.13%
Year Change
51.80%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%