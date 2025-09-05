Валюты / IONS
IONS: Ionis Pharmaceuticals Inc
61.32 USD 0.22 (0.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IONS за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.66, а максимальная — 61.54.
Следите за динамикой Ionis Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IONS
- Ionis Pharmaceuticals отмечает 10-летие адаптивного мероприятия для редких заболеваний
- Ядерная зима в биотехе еще не закончилась — Wolfe
- Ionis Stock: Renewed Assault On $100.00 Per Share (NASDAQ:IONS)
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Ionis pharma EVP Bennett sells $357k in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $15,500 in IONS stock
- Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Ionis Rare Neurological Disease Candidate Receives FDA Breakthrough Status - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Ionis Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 62.28 USD
- FDA grants breakthrough therapy status to Ionis’ Angelman syndrome drug
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ionis Pharma EVP Schneider sells $1.19m in shares
- Ionis Pharma director Loscalzo sells $962k in shares
- Ionis Pharma EVP Bennett sells shares worth $2.3m
- Ionis pharma EVP O’Neil sells $5.39 million in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $1.95m in shares
- Ionis Pharmaceuticals director Wender sells $1.6m in shares
- Ionis pharma EVP Devers sells $192,942 in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Geary sells $503,671 in IONS stock
- Ionis Pharmaceuticals director Klein sells $1.68 million in shares
- Ionis Pharma director Klein sells $1.68 million in shares
Дневной диапазон
60.66 61.54
Годовой диапазон
23.95 64.71
- Предыдущее закрытие
- 61.10
- Open
- 61.03
- Bid
- 61.32
- Ask
- 61.62
- Low
- 60.66
- High
- 61.54
- Объем
- 5.197 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 24.79%
- 6-месячное изменение
- 104.13%
- Годовое изменение
- 53.30%
