Währungen / IONS
IONS: Ionis Pharmaceuticals Inc
61.74 USD 0.57 (0.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IONS hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.21 bis zu einem Hoch von 62.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ionis Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IONS News
Tagesspanne
61.21 62.52
Jahresspanne
23.95 64.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.17
- Eröffnung
- 62.15
- Bid
- 61.74
- Ask
- 62.04
- Tief
- 61.21
- Hoch
- 62.52
- Volumen
- 3.964 K
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- 25.64%
- 6-Monatsänderung
- 105.53%
- Jahresänderung
- 54.35%
