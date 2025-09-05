CotationsSections
Devises / IONS
Retour à Actions

IONS: Ionis Pharmaceuticals Inc

61.01 USD 0.73 (1.18%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IONS a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.41 et à un maximum de 62.00.

Suivez la dynamique Ionis Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IONS Nouvelles

Range quotidien
60.41 62.00
Range Annuel
23.95 64.71
Clôture Précédente
61.74
Ouverture
61.91
Bid
61.01
Ask
61.31
Plus Bas
60.41
Plus Haut
62.00
Volume
4.652 K
Changement quotidien
-1.18%
Changement Mensuel
24.16%
Changement à 6 Mois
103.10%
Changement Annuel
52.53%
20 septembre, samedi