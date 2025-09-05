Devises / IONS
IONS: Ionis Pharmaceuticals Inc
61.01 USD 0.73 (1.18%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IONS a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.41 et à un maximum de 62.00.
Suivez la dynamique Ionis Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IONS Nouvelles
- L’UE approuve Tryngolza d’Ionis et Sobi pour le traitement du FCS
- EU approves Ionis and Sobi’s FCS treatment Tryngolza
- Roche Expands Cardiometabolic Pipeline With 89bio Acquisition (OTCMKTS:RHHBY)
- Ionis Pharmaceuticals célèbre 10 ans d’événement adaptatif pour les maladies rares
- Ionis pharmaceuticals celebrates 10 years of adaptive event for rare diseases
- L’hiver nucléaire des biotechs n’est pas encore terminé, selon Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Ionis Stock: Renewed Assault On $100.00 Per Share (NASDAQ:IONS)
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Le directeur scientifique d’Ionis Pharmaceuticals vend pour 357k€ d’actions IONS
- Ionis pharma EVP Bennett sells $357k in IONS stock
- Le directeur commercial d’Ionis Pharma vend des actions IONS pour 15.500€
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $15,500 in IONS stock
- Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Ionis Rare Neurological Disease Candidate Receives FDA Breakthrough Status - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Ionis Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 62.28 USD
- FDA grants breakthrough therapy status to Ionis’ Angelman syndrome drug
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ionis Pharma EVP Schneider sells $1.19m in shares
- Ionis Pharma director Loscalzo sells $962k in shares
- Ionis Pharma EVP Bennett sells shares worth $2.3m
- Ionis pharma EVP O’Neil sells $5.39 million in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $1.95m in shares
Range quotidien
60.41 62.00
Range Annuel
23.95 64.71
- Clôture Précédente
- 61.74
- Ouverture
- 61.91
- Bid
- 61.01
- Ask
- 61.31
- Plus Bas
- 60.41
- Plus Haut
- 62.00
- Volume
- 4.652 K
- Changement quotidien
- -1.18%
- Changement Mensuel
- 24.16%
- Changement à 6 Mois
- 103.10%
- Changement Annuel
- 52.53%
20 septembre, samedi