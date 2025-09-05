통화 / IONS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IONS: Ionis Pharmaceuticals Inc
61.01 USD 0.73 (1.18%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IONS 환율이 오늘 -1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.41이고 고가는 62.00이었습니다.
Ionis Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IONS News
- 유럽 연합, Ionis와 Sobi의 FCS 치료제 Tryngolza 승인
- EU approves Ionis and Sobi’s FCS treatment Tryngolza
- Roche Expands Cardiometabolic Pipeline With 89bio Acquisition (OTCMKTS:RHHBY)
- 아이오니스, 희귀 질환 적응 행사 10주년 기념
- Ionis pharmaceuticals celebrates 10 years of adaptive event for rare diseases
- 바이오테크 ’핵겨울’ 아직 끝나지 않았다—울프
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Ionis Stock: Renewed Assault On $100.00 Per Share (NASDAQ:IONS)
- IONS Up on FDA's Breakthrough Tag for ION582 in Angelman Syndrome
- Ionis pharma EVP Bennett sells $357k in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $15,500 in IONS stock
- Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Ionis Rare Neurological Disease Candidate Receives FDA Breakthrough Status - Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)
- Ionis Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 62.28 USD
- FDA grants breakthrough therapy status to Ionis’ Angelman syndrome drug
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Thursday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ionis Pharma EVP Schneider sells $1.19m in shares
- Ionis Pharma director Loscalzo sells $962k in shares
- Ionis Pharma EVP Bennett sells shares worth $2.3m
- Ionis pharma EVP O’Neil sells $5.39 million in IONS stock
- Ionis Pharma EVP Baroldi sells $1.95m in shares
- Ionis Pharmaceuticals director Wender sells $1.6m in shares
- Ionis pharma EVP Devers sells $192,942 in IONS stock
일일 변동 비율
60.41 62.00
년간 변동
23.95 64.71
- 이전 종가
- 61.74
- 시가
- 61.91
- Bid
- 61.01
- Ask
- 61.31
- 저가
- 60.41
- 고가
- 62.00
- 볼륨
- 4.652 K
- 일일 변동
- -1.18%
- 월 변동
- 24.16%
- 6개월 변동
- 103.10%
- 년간 변동율
- 52.53%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K