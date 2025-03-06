Moedas / INVE
INVE: Identiv Inc
3.69 USD 0.03 (0.82%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INVE para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.65 e o mais alto foi 3.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Identiv Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INVE Notícias
Faixa diária
3.65 3.71
Faixa anual
2.88 4.29
- Fechamento anterior
- 3.66
- Open
- 3.71
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Low
- 3.65
- High
- 3.71
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- -0.54%
- Mudança de 6 meses
- 19.03%
- Mudança anual
- 5.43%
