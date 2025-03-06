Valute / INVE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INVE: Identiv Inc
3.72 USD 0.03 (0.81%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INVE ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.62 e ad un massimo di 3.72.
Segui le dinamiche di Identiv Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INVE News
- Identiv, Inc. (INVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Identiv (INVE) Q2 Revenue Drops 25%
- Identiv, Inc. (INVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Identiv earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Identiv stock price target lowered to $5 from $6 at Lake Street
- Identiv to Showcase DPP Smart Packaging Innovations at AIPIA & AWA Smart Packaging World Congress 2025
- Identiv board declassification approved, director resignations announced
- Identiv, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:INVE)
- Identiv, Inc. (INVE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.62 3.72
Intervallo Annuale
2.88 4.29
- Chiusura Precedente
- 3.69
- Apertura
- 3.68
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Minimo
- 3.62
- Massimo
- 3.72
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 0.81%
- Variazione Mensile
- 0.27%
- Variazione Semestrale
- 20.00%
- Variazione Annuale
- 6.29%
21 settembre, domenica