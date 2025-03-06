통화 / INVE
INVE: Identiv Inc
3.72 USD 0.03 (0.81%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INVE 환율이 오늘 0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.62이고 고가는 3.72이었습니다.
Identiv Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INVE News
- Identiv, Inc. (INVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Identiv (INVE) Q2 Revenue Drops 25%
- Identiv, Inc. (INVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Identiv earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Identiv stock price target lowered to $5 from $6 at Lake Street
- Identiv to Showcase DPP Smart Packaging Innovations at AIPIA & AWA Smart Packaging World Congress 2025
- Identiv board declassification approved, director resignations announced
- Identiv, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:INVE)
- Identiv, Inc. (INVE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.62 3.72
년간 변동
2.88 4.29
- 이전 종가
- 3.69
- 시가
- 3.68
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- 저가
- 3.62
- 고가
- 3.72
- 볼륨
- 35
- 일일 변동
- 0.81%
- 월 변동
- 0.27%
- 6개월 변동
- 20.00%
- 년간 변동율
- 6.29%
20 9월, 토요일