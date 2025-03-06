货币 / INVE
INVE: Identiv Inc
3.66 USD 0.04 (1.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INVE汇率已更改1.10%。当日，交易品种以低点3.65和高点3.82进行交易。
关注Identiv Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Identiv, Inc. (INVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Identiv (INVE) Q2 Revenue Drops 25%
- Identiv, Inc. (INVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Identiv earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Identiv stock price target lowered to $5 from $6 at Lake Street
- Identiv to Showcase DPP Smart Packaging Innovations at AIPIA & AWA Smart Packaging World Congress 2025
- Identiv board declassification approved, director resignations announced
- Identiv, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:INVE)
- Identiv, Inc. (INVE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.65 3.82
年范围
2.88 4.29
- 前一天收盘价
- 3.62
- 开盘价
- 3.82
- 卖价
- 3.66
- 买价
- 3.96
- 最低价
- 3.65
- 最高价
- 3.82
- 交易量
- 61
- 日变化
- 1.10%
- 月变化
- -1.35%
- 6个月变化
- 18.06%
- 年变化
- 4.57%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值