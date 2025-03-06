通貨 / INVE
INVE: Identiv Inc
3.69 USD 0.03 (0.82%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INVEの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり3.65の安値と3.73の高値で取引されました。
Identiv Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.65 3.73
1年のレンジ
2.88 4.29
- 以前の終値
- 3.66
- 始値
- 3.70
- 買値
- 3.69
- 買値
- 3.99
- 安値
- 3.65
- 高値
- 3.73
- 出来高
- 38
- 1日の変化
- 0.82%
- 1ヶ月の変化
- -0.54%
- 6ヶ月の変化
- 19.03%
- 1年の変化
- 5.43%
