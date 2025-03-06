Währungen / INVE
INVE: Identiv Inc
3.64 USD 0.05 (1.36%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INVE hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.62 bis zu einem Hoch von 3.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Identiv Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
INVE News
- Identiv, Inc. (INVE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Identiv (INVE) Q2 Revenue Drops 25%
- Identiv, Inc. (INVE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Identiv earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Identiv stock price target lowered to $5 from $6 at Lake Street
- Identiv to Showcase DPP Smart Packaging Innovations at AIPIA & AWA Smart Packaging World Congress 2025
- Identiv board declassification approved, director resignations announced
- Identiv, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:INVE)
- Identiv, Inc. (INVE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.62 3.71
Jahresspanne
2.88 4.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.69
- Eröffnung
- 3.68
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- Tief
- 3.62
- Hoch
- 3.71
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- -1.89%
- 6-Monatsänderung
- 17.42%
- Jahresänderung
- 4.00%
