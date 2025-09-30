CotaçõesSeções
INN-PF
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab

19.50 USD 0.25 (1.27%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do INN-PF para hoje mudou para -1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.30 e o mais alto foi 19.68.

Veja a dinâmica do par de moedas Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de INN-PF hoje?

Hoje Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) está avaliado em 19.50. O instrumento é negociado dentro de -1.27%, o fechamento de ontem foi 19.75, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INN-PF em tempo real.

As ações de Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab pagam dividendos?

Atualmente Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab está avaliado em 19.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.09% e USD. Monitore os movimentos de INN-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de INN-PF?

Você pode comprar ações de Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) pelo preço atual 19.50. Ordens geralmente são executadas perto de 19.50 ou 19.80, enquanto 3 e 1.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INN-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de INN-PF?

Investir em Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab envolve considerar a faixa anual 17.35 - 21.45 e o preço atual 19.50. Muitos comparam 3.39% e 2.09% antes de enviar ordens em 19.50 ou 19.80. Estude as mudanças diárias de preço de INN-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?

O maior preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) no último ano foi 21.45. As ações oscilaram bastante dentro de 17.35 - 21.45, e a comparação com 19.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?

O menor preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) no ano foi 17.35. A comparação com o preço atual 19.50 e 17.35 - 21.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INN-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de INN-PF?

No passado Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.75 e 2.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.30 19.68
Faixa anual
17.35 21.45
Fechamento anterior
19.75
Open
19.30
Bid
19.50
Ask
19.80
Low
19.30
High
19.68
Volume
3
Mudança diária
-1.27%
Mudança mensal
3.39%
Mudança de 6 meses
2.09%
Mudança anual
2.09%
