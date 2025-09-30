- Visão do mercado
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab
A taxa do INN-PF para hoje mudou para -1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.30 e o mais alto foi 19.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de INN-PF hoje?
Hoje Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) está avaliado em 19.50. O instrumento é negociado dentro de -1.27%, o fechamento de ontem foi 19.75, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INN-PF em tempo real.
As ações de Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab pagam dividendos?
Atualmente Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab está avaliado em 19.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.09% e USD. Monitore os movimentos de INN-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de INN-PF?
Você pode comprar ações de Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) pelo preço atual 19.50. Ordens geralmente são executadas perto de 19.50 ou 19.80, enquanto 3 e 1.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INN-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de INN-PF?
Investir em Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab envolve considerar a faixa anual 17.35 - 21.45 e o preço atual 19.50. Muitos comparam 3.39% e 2.09% antes de enviar ordens em 19.50 ou 19.80. Estude as mudanças diárias de preço de INN-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?
O maior preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) no último ano foi 21.45. As ações oscilaram bastante dentro de 17.35 - 21.45, e a comparação com 19.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Summit Hotel Properties, Inc.?
O menor preço de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) no ano foi 17.35. A comparação com o preço atual 19.50 e 17.35 - 21.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INN-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de INN-PF?
No passado Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.75 e 2.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.75
- Open
- 19.30
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Low
- 19.30
- High
- 19.68
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -1.27%
- Mudança mensal
- 3.39%
- Mudança de 6 meses
- 2.09%
- Mudança anual
- 2.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4