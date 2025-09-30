- Panoramica
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab
Il tasso di cambio INN-PF ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.30 e ad un massimo di 19.68.
Segui le dinamiche di Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni INN-PF oggi?
Oggi le azioni Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab sono prezzate a 19.50. Viene scambiato all'interno di -1.27%, la chiusura di ieri è stata 19.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INN-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab pagano dividendi?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab è attualmente valutato a 19.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INN-PF.
Come acquistare azioni INN-PF?
Puoi acquistare azioni Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab al prezzo attuale di 19.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.50 o 19.80, mentre 3 e 1.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INN-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni INN-PF?
Investire in Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab implica considerare l'intervallo annuale 17.35 - 21.45 e il prezzo attuale 19.50. Molti confrontano 3.39% e 2.09% prima di effettuare ordini su 19.50 o 19.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INN-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?
Il prezzo massimo di Summit Hotel Properties, Inc. nell'ultimo anno è stato 21.45. All'interno di 17.35 - 21.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?
Il prezzo più basso di Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) nel corso dell'anno è stato 17.35. Confrontandolo con gli attuali 19.50 e 17.35 - 21.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INN-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INN-PF?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.75 e 2.09%.
- Chiusura Precedente
- 19.75
- Apertura
- 19.30
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Minimo
- 19.30
- Massimo
- 19.68
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- 3.39%
- Variazione Semestrale
- 2.09%
- Variazione Annuale
- 2.09%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4