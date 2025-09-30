QuotazioniSezioni
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab

19.50 USD 0.25 (1.27%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INN-PF ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.30 e ad un massimo di 19.68.

Segui le dinamiche di Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni INN-PF oggi?

Oggi le azioni Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab sono prezzate a 19.50. Viene scambiato all'interno di -1.27%, la chiusura di ieri è stata 19.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INN-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab pagano dividendi?

Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab è attualmente valutato a 19.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INN-PF.

Come acquistare azioni INN-PF?

Puoi acquistare azioni Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab al prezzo attuale di 19.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.50 o 19.80, mentre 3 e 1.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INN-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni INN-PF?

Investire in Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab implica considerare l'intervallo annuale 17.35 - 21.45 e il prezzo attuale 19.50. Molti confrontano 3.39% e 2.09% prima di effettuare ordini su 19.50 o 19.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INN-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?

Il prezzo massimo di Summit Hotel Properties, Inc. nell'ultimo anno è stato 21.45. All'interno di 17.35 - 21.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Summit Hotel Properties, Inc.?

Il prezzo più basso di Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) nel corso dell'anno è stato 17.35. Confrontandolo con gli attuali 19.50 e 17.35 - 21.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INN-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INN-PF?

Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.75 e 2.09%.

Intervallo Giornaliero
19.30 19.68
Intervallo Annuale
17.35 21.45
Chiusura Precedente
19.75
Apertura
19.30
Bid
19.50
Ask
19.80
Minimo
19.30
Massimo
19.68
Volume
3
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
3.39%
Variazione Semestrale
2.09%
Variazione Annuale
2.09%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4