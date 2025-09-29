КотировкиРазделы
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab

19.50 USD 0.25 (1.27%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INN-PF за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 19.68.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INN-PF сегодня?

Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) сегодня оценивается на уровне 19.50. Инструмент торгуется в пределах -1.27%, вчерашнее закрытие составило 19.75, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INN-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab?

Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab в настоящее время оценивается в 19.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.09% и USD. Отслеживайте движения INN-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции INN-PF?

Вы можете купить акции Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) по текущей цене 19.50. Ордера обычно размещаются около 19.50 или 19.80, тогда как 3 и 1.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INN-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INN-PF?

Инвестирование в Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab предполагает учет годового диапазона 17.35 - 21.45 и текущей цены 19.50. Многие сравнивают 3.39% и 2.09% перед размещением ордеров на 19.50 или 19.80. Изучайте ежедневные изменения цены INN-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?

Самая высокая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) за последний год составила 21.45. Акции заметно колебались в пределах 17.35 - 21.45, сравнение с 19.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?

Самая низкая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) за год составила 17.35. Сравнение с текущими 19.50 и 17.35 - 21.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INN-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INN-PF?

В прошлом Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.75 и 2.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.30 19.68
Годовой диапазон
17.35 21.45
Предыдущее закрытие
19.75
Open
19.30
Bid
19.50
Ask
19.80
Low
19.30
High
19.68
Объем
3
Дневное изменение
-1.27%
Месячное изменение
3.39%
6-месячное изменение
2.09%
Годовое изменение
2.09%
