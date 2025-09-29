- Обзор рынка
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab
Курс INN-PF за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 19.68.
Следите за динамикой Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INN-PF сегодня?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) сегодня оценивается на уровне 19.50. Инструмент торгуется в пределах -1.27%, вчерашнее закрытие составило 19.75, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INN-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab в настоящее время оценивается в 19.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.09% и USD. Отслеживайте движения INN-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции INN-PF?
Вы можете купить акции Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) по текущей цене 19.50. Ордера обычно размещаются около 19.50 или 19.80, тогда как 3 и 1.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INN-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INN-PF?
Инвестирование в Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab предполагает учет годового диапазона 17.35 - 21.45 и текущей цены 19.50. Многие сравнивают 3.39% и 2.09% перед размещением ордеров на 19.50 или 19.80. Изучайте ежедневные изменения цены INN-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?
Самая высокая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) за последний год составила 21.45. Акции заметно колебались в пределах 17.35 - 21.45, сравнение с 19.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Summit Hotel Properties, Inc.?
Самая низкая цена Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) за год составила 17.35. Сравнение с текущими 19.50 и 17.35 - 21.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INN-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INN-PF?
В прошлом Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.75 и 2.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.75
- Open
- 19.30
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Low
- 19.30
- High
- 19.68
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- 3.39%
- 6-месячное изменение
- 2.09%
- Годовое изменение
- 2.09%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%