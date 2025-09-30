KurseKategorien
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab

19.50 USD 0.25 (1.27%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INN-PF hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.30 bis zu einem Hoch von 19.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von INN-PF heute?

Die Aktie von Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) notiert heute bei 19.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.75 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von INN-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie INN-PF Dividenden?

Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab wird derzeit mit 19.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INN-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich INN-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) zum aktuellen Kurs von 19.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.50 oder 19.80 platziert, während 3 und 1.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INN-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in INN-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab müssen die jährliche Spanne 17.35 - 21.45 und der aktuelle Kurs 19.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.39% und 2.09%, bevor sie Orders zu 19.50 oder 19.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INN-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?

Der höchste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) im vergangenen Jahr lag bei 21.45. Innerhalb von 17.35 - 21.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) im Laufe des Jahres betrug 17.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.50 und der Spanne 17.35 - 21.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INN-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von INN-PF statt?

Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.75 und 2.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.30 19.68
Jahresspanne
17.35 21.45
Vorheriger Schlusskurs
19.75
Eröffnung
19.30
Bid
19.50
Ask
19.80
Tief
19.30
Hoch
19.68
Volumen
3
Tagesänderung
-1.27%
Monatsänderung
3.39%
6-Monatsänderung
2.09%
Jahresänderung
2.09%
