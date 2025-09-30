- Übersicht
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab
Der Wechselkurs von INN-PF hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.30 bis zu einem Hoch von 19.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INN-PF heute?
Die Aktie von Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) notiert heute bei 19.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.75 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von INN-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INN-PF Dividenden?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab wird derzeit mit 19.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INN-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich INN-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab (INN-PF) zum aktuellen Kurs von 19.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.50 oder 19.80 platziert, während 3 und 1.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INN-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INN-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab müssen die jährliche Spanne 17.35 - 21.45 und der aktuelle Kurs 19.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.39% und 2.09%, bevor sie Orders zu 19.50 oder 19.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INN-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?
Der höchste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) im vergangenen Jahr lag bei 21.45. Innerhalb von 17.35 - 21.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Summit Hotel Properties, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) im Laufe des Jahres betrug 17.35. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.50 und der Spanne 17.35 - 21.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INN-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INN-PF statt?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.75 und 2.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.75
- Eröffnung
- 19.30
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Tief
- 19.30
- Hoch
- 19.68
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -1.27%
- Monatsänderung
- 3.39%
- 6-Monatsänderung
- 2.09%
- Jahresänderung
- 2.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4