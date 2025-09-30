- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab
Le taux de change de INN-PF a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.30 et à un maximum de 19.68.
Suivez la dynamique Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action INN-PF aujourd'hui ?
L'action Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab est cotée à 19.50 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.27%, a clôturé hier à 19.75 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de INN-PF présente ces mises à jour.
L'action Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab verse-t-elle des dividendes ?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab est actuellement valorisé à 19.50. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INN-PF.
Comment acheter des actions INN-PF ?
Vous pouvez acheter des actions Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab au cours actuel de 19.50. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.50 ou de 19.80, le 3 et le 1.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INN-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action INN-PF ?
Investir dans Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.35 - 21.45 et le prix actuel 19.50. Beaucoup comparent 3.39% et 2.09% avant de passer des ordres à 19.50 ou 19.80. Consultez le graphique du cours de INN-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Summit Hotel Properties, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Summit Hotel Properties, Inc. l'année dernière était 21.45. Au cours de 17.35 - 21.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Summit Hotel Properties, Inc. ?
Le cours le plus bas de Summit Hotel Properties, Inc. (INN-PF) sur l'année a été 17.35. Sa comparaison avec 19.50 et 17.35 - 21.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INN-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action INN-PF a-t-elle été divisée ?
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.75 et 2.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.75
- Ouverture
- 19.30
- Bid
- 19.50
- Ask
- 19.80
- Plus Bas
- 19.30
- Plus Haut
- 19.68
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -1.27%
- Changement Mensuel
- 3.39%
- Changement à 6 Mois
- 2.09%
- Changement Annuel
- 2.09%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4