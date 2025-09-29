INN-PF: Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab
今日INN-PF汇率已更改-1.27%。当日，交易品种以低点19.30和高点19.68进行交易。
关注Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
INN-PF股票今天的价格是多少？
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab股票今天的定价为19.50。它在-1.27%范围内交易，昨天的收盘价为19.75，交易量达到3。INN-PF的实时价格图表显示了这些更新。
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab股票是否支付股息？
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab目前的价值为19.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.09%和USD。实时查看图表以跟踪INN-PF走势。
如何购买INN-PF股票？
您可以以19.50的当前价格购买Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab股票。订单通常设置在19.50或19.80附近，而3和1.04%显示市场活动。立即关注INN-PF的实时图表更新。
如何投资INN-PF股票？
投资Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab需要考虑年度范围17.35 - 21.45和当前价格19.50。许多人在以19.50或19.80下订单之前，会比较3.39%和。实时查看INN-PF价格图表，了解每日变化。
Summit Hotel Properties, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Summit Hotel Properties, Inc.的最高价格是21.45。在17.35 - 21.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab的绩效。
Summit Hotel Properties, Inc.股票的最低价格是多少？
Summit Hotel Properties, Inc.（INN-PF）的最低价格为17.35。将其与当前的19.50和17.35 - 21.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INN-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INN-PF股票是什么时候拆分的？
Summit Hotel Properties Inc 5.875% Series F Cumulative Redeemab历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.75和2.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.75
- 开盘价
- 19.30
- 卖价
- 19.50
- 买价
- 19.80
- 最低价
- 19.30
- 最高价
- 19.68
- 交易量
- 3
- 日变化
- -1.27%
- 月变化
- 3.39%
- 6个月变化
- 2.09%
- 年变化
- 2.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值