Moedas / INGN
INGN: Inogen Inc
8.67 USD 0.35 (4.21%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INGN para hoje mudou para 4.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.62 e o mais alto foi 8.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Inogen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INGN Notícias
- Reasons to Add West Pharmaceutical Stock to Your Portfolio Now
- Wall Street Analysts See a 35.64% Upside in Inogen (INGN): Can the Stock Really Move This High?
- 3 Top Medical Instruments Stocks Defying Tariff Pressure With GenAI
- Wall Street Analysts Think Inogen (INGN) Could Surge 49.25%: Read This Before Placing a Bet
- Inogen Stock Gains Following Q2 Earnings Beat, Revenues Up Y/Y
- Inogen Q2 2025 slides: B2B growth offsets consumer segment decline
- Inogen (INGN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Masimo (MASI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Inogen: Earnings Uncertainty Weakens Valuation Argument (NASDAQ:INGN)
- Here's Why You Should Add Inogen Stock to Your Portfolio Now
- Inogen: Still Breathing, But Margin Pressures Persist (NASDAQ:INGN)
- B.Riley initiates Inogen stock with buy rating on turnaround potential
- Inogen Upgraded: Analyst Sees Growth, EBITDA Breakthrough - Inogen (NASDAQ:INGN)
- This United Rentals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Comerica (NYSE:CMA), Inogen (NASDAQ:INGN)
- Inogen shares upgraded to Buy at Needham, $12 price target set
- A Volatile Share Price Masks Some Of The Progress At Inogen (NASDAQ:INGN)
- What's Going On With MedTech Focused Inogen Stock On Wednesday? - Inogen (NASDAQ:INGN)
- Inogen, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:INGN)
Faixa diária
8.62 8.74
Faixa anual
5.70 12.91
- Fechamento anterior
- 8.32
- Open
- 8.71
- Bid
- 8.67
- Ask
- 8.97
- Low
- 8.62
- High
- 8.74
- Volume
- 98
- Mudança diária
- 4.21%
- Mudança mensal
- 10.31%
- Mudança de 6 meses
- 22.11%
- Mudança anual
- -11.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh