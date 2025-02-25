货币 / INGN
INGN: Inogen Inc
8.31 USD 0.19 (2.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INGN汇率已更改-2.24%。当日，交易品种以低点8.29和高点8.67进行交易。
关注Inogen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.29 8.67
年范围
5.70 12.91
- 前一天收盘价
- 8.50
- 开盘价
- 8.50
- 卖价
- 8.31
- 买价
- 8.61
- 最低价
- 8.29
- 最高价
- 8.67
- 交易量
- 366
- 日变化
- -2.24%
- 月变化
- 5.73%
- 6个月变化
- 17.04%
- 年变化
- -15.20%
