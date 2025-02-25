KurseKategorien
INGN: Inogen Inc

8.79 USD 0.47 (5.65%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INGN hat sich für heute um 5.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.36 bis zu einem Hoch von 8.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inogen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

INGN News

Tagesspanne
8.36 8.82
Jahresspanne
5.70 12.91
Vorheriger Schlusskurs
8.32
Eröffnung
8.40
Bid
8.79
Ask
9.09
Tief
8.36
Hoch
8.82
Volumen
814
Tagesänderung
5.65%
Monatsänderung
11.83%
6-Monatsänderung
23.80%
Jahresänderung
-10.31%
