INGN
INGN: Inogen Inc
8.79 USD 0.47 (5.65%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INGN hat sich für heute um 5.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.36 bis zu einem Hoch von 8.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inogen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INGN News
Tagesspanne
8.36 8.82
Jahresspanne
5.70 12.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.32
- Eröffnung
- 8.40
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- Tief
- 8.36
- Hoch
- 8.82
- Volumen
- 814
- Tagesänderung
- 5.65%
- Monatsänderung
- 11.83%
- 6-Monatsänderung
- 23.80%
- Jahresänderung
- -10.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K