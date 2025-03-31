Moedas / IMCC
IMCC: IM Cannabis Corp
1.93 USD 0.03 (1.58%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMCC para hoje mudou para 1.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.90 e o mais alto foi 2.04.
Veja a dinâmica do par de moedas IM Cannabis Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.90 2.04
Faixa anual
1.30 7.12
- Fechamento anterior
- 1.90
- Open
- 1.96
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Low
- 1.90
- High
- 2.04
- Volume
- 32
- Mudança diária
- 1.58%
- Mudança mensal
- -16.81%
- Mudança de 6 meses
- 25.32%
- Mudança anual
- -19.58%
